Понад 45 тисяч будинків на Донеччині знову отримують газ

09 листопада 2022, 16:53

Понад 45 тисяч будинків на Донеччині знову отримують газ

Понад 45,4 тисячі домогосподарств, 18 підприємств та 131 котельня на Донеччині знову отримують газ після п'яти місяців повного відключення від газопостачання. Про це повідомляє НАК «Нафтогаз України».

«Загалом до "Донецькоблгазу" надійшло 48,7 тисячі заяв на підключення побутових споживачів, 287 заяв на підключення непобутових споживачів і 143 — на підключення котелень. Ми вже задовольнили 93% заяв на підключення домогосподарств та 91,6% заяв на підключення котелень», — пояснив очільник АТ «Донецькоблгаз» Вадим Батій.

За його словами, це хороший показник, особливо з огляду на те, що система сильно пошкоджена обстрілами та майже пів року була без газу.

Загалом у Донецькій області працюють 55 бригад із підключення, куди входять 109 фахівців. Деякий час колегам із «Донецькоблгазу» допомагали фахівці АТ «Кіровоградгаз».

Доступ до газопостачання вже мають 42 міста та селища регіону, продовжуються роботи для повного підключення споживачів цих населених пунктів. Для мешканців області працюють вісім абонентських відділів компанії.

Раніше повідомлялося, що в Донецькій області до газопостачання вже приєднали 92% котелень та 32% приватних будинків.

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Донецька область залишалася без газопостачання з кінця весни, коли внаслідок бойових дій було перебито газопровід та резервну гілку. Деокупація територій у Харківській області на початку вересня дала можливість відновити подачу газу на Донеччину.

12 жовтня «Донецькоблгаз» розпочав поетапний запуск газу до розподільчих мереж. Цей процес продовжується. При цьому в населені пункти, де зараз йдуть бойові дії, не поновлюватимуть подачу газу.

Опалювальний сезон у Донецькій області розпочався 1 листопада.

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