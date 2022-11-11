В полиции назвали количество стихийных захоронений на Донетчине

Донецкая область. Фото: полиции

С начала стабилизационных мероприятий в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Донецкой области выявили 120 стихийных захоронений. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.



По его словам, 33 из них — в Святогорске, 87 — в Лимане.



«Три захоронения — массовые. На сегодняшний день эксгумированы тела 268 человек, из них 208 уже идентифицированы», — сообщил Клименко.



Также он отметил, что опыт работы на деоккупированных территориях войдет в программу подготовки будущих полицейских.