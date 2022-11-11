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В полиции назвали количество стихийных захоронений на Донетчине

11 ноября 2022, 14:33

В полиции назвали количество стихийных захоронений на Донетчине

Донецкая область. Фото: полиции Донецкая область. Фото: полиции

С начала стабилизационных мероприятий в освобожденных от оккупантов населенных пунктах Донецкой области выявили 120 стихийных захоронений. Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

По его словам, 33 из них — в Святогорске, 87 — в Лимане.

«Три захоронения — массовые. На сегодняшний день эксгумированы тела 268 человек, из них 208 уже идентифицированы», — сообщил Клименко.

Также он отметил, что опыт работы на деоккупированных территориях войдет в программу подготовки будущих полицейских.

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