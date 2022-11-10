Жители Донетчины возвращаются в область. Но там крайне опасно

В Донецкой области наблюдается тенденция к возвращению жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



Руководитель области напомнил, что эвакуация продолжается, несмотря на то, что в большинство относительно удаленных от фронта громад подан газ.



«Даже частично подан газ в громады, приближенные к линии фронта. Всего это 24 громады. И идет тенденция к возвращению людей», — отметил Кириленко.



При этом, уточнил глава ОВА, все логистические возможности вывоза людей из области остаются неизменными. Власти содействуют эвакуации, а также перемещают жителей прифронтовых населенных пунктов вглубь области.



Кириленко в очередной раз призвал к эвакуации всех жителей региона, отметив, что жизнь и здоровье являются самыми важными. А оккупанты всю свою злость вымещают на мирных жителях, и обеспечить безопасность невозможно.

Читайте также: Кириленко рассказал о линии фронта в Донецкой области

Смотрите также:



