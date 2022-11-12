Без урахування Маріуполя та Волновахи: На Донеччині з початку повномасштабної війни загинули 1200 людей

12 листопада 2022, 08:27

Без урахування Маріуполя та Волновахи: На Донеччині з початку повномасштабної війни загинули 1200 людей

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил загинули двоє мирних жителів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Цивільні загинули в Бахмуті та в Авдіївці, як і вчора.

Ще чотири особи отримали поранення: троє — у Бахмуті, одна — у Вугледарі.

«Крім того, правоохоронці виявили тіла п'ятьох убитих росіянами під час окупації: чотирьох — у Ямполі та одного — у Яровій», — розповів Кириленко.

За даними Донецької ОВА, з 24 лютого на Донеччині через повномасштабне вторгнення військ РФ загинули 1200 мирних жителів. 2587 людей отримали поранення. При цьому влада не може встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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