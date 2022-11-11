Армия РФ обстреляла Донецкую область РСЗО «Град» и артиллерией

Шестнадцать ударов нанесли за минувшие сутки войска РФ по Донбассу. Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Донецкой области, отметив, что есть погибшие и раненые гражданские жители.



Оккупационные войска России атаковали 9 населенных пунктов. Под вражеским огнем находились города Авдеевка, Бахмут, Торецк, Курахово, пгт Большая Новоселка, Очеретино, Южное, села Карловка, Галицыновка.

Российские военные обстреливали регион РСЗО «Град» и артиллерией, повредив 15 жилых домов.

«Под вражеским прицелом находился Бахмут. Россияне совершили по городу два артиллерийских обстрела, убили и ранили гражданских жителей, повреждено 3 дома», - рассказали правоохранители.

Также отмечается, что оккупанты из «Градов» ударили по поселку Очеретино, попали в частный дом и травмировали человека. Есть раненые российскими снарядами и в поселке Южное.

Полиция задокументировала военные преступления войск РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по статье 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Сообщается, что с помощью полиции были эвакуированы из Донецкой области ещё 176 человек, с начала обязательной эвакуации – более 29 000 человек, в том числе 4486 – дети, 1826 – люди с инвалидностью.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части области за минувшие сутки в результате обстрелов со стороны российских сил погибли два мирных жителя.