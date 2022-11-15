Минобороны Латвии: Российские ракеты упали на территории НАТО — в Польше

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс уверен, что на территорию Польши упали российские ракеты. Об этом он написал в Twitter.



«Мои соболезнования нашим польским братьям по оружию. Преступный российский режим выпустил ракеты, которые нацелены не только на гражданское население Украины, но и упали на территорию НАТО в Польше. Латвия полностью поддерживает польских друзей и осуждает это преступление», — подчеркнул он.

Напомним, сегодня днем российские войска ракетами ударили по украинским городам. Взрывы прозвучали в том числе в Киеве.