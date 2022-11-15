Міноборони Латвії: Російські ракети впали на території НАТО — у Польщі

Міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс упевнений, що на територію Польщі впали російські ракети. Про це він написав у Twitter.



«Мої співчуття нашим польським братам по зброї. Злочинний російський режим випустив ракети, націлені не лише на цивільне населення України, а й впали на територію НАТО в Польщі. Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин», — наголосив він.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські війська ракетами вдарили по українських містах. Вибухи пролунали, зокрема, в Києві.