Російські війська через Маріуполь перекидають техніку під Запоріжжя

21 листопада 2022, 22:20

Російські війська через Маріуполь перекидають техніку під Запоріжжя

Через окупований Маріуполь у супроводі літака проїхала колона російських танків, КамАЗів із боєкомплектами та живою силою, а також кілька БТР росіян вирушила у бік Запорізької області, яка також окупована, але частково. Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко у Telegram.

«Рух військових колон у бік Розівки Запорізької області не припиняється. З села Ялта через Мангуш-Микільське у супроводі літака вирушила колона з 25 танків, 15 КамАЗів з БК і поки що живою силою і три БТР. Тобто почалося перекидання військ, що прибули з Херсона на Запорізький напрямок», – написав Андрющенко.

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