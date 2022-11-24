«Дальше будет полное уничтожение»: Лукашенко заявил, что Украина должна идти на мирные переговоры

Александр Лукашенко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «должен остановиться» и пойти на мирные переговоры со страной-агрессором Россией, если хочет избежать «огромных жертв и полного уничтожения Украины». Об этом он рассказал российским СМИ, передает Telegram-канал «Пул первого».



«Все в руках Украины. Не потому, что я хочу спихнуть эту тему на Зеленского и Украину. Действительно, все сейчас в руках Украины. Если они не хотят гибели, притом в огромном количестве, людей. Тяжело, сложно, трудно, но надо остановиться, надо это прекратить, потому что дальше будет полное уничтожение Украины... Это не то что Путин говорил как-то задолго до "операции", что это будет грозить потерей государственности, — это будет уничтожение Украины», — уверяет Лукашенко.



Смотрите также:



