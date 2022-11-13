Российские военные перевозят ракеты из Беларуси на Донбасс — СМИ

Белорусские расследователи полагают, что российские военные вывозят из Беларуси ракеты к С-300 и С-400 для использования на Донбассе. Об этом сообщил проект Беларускі Гаюн.



Отмечается, что 8 прилётов в Мачулищи российских самолетов Ил-76 зафиксированы за последние два дня.



По данным расследователей, 11 ноября самолёты пробыли на аэродроме 3,5-4,5 часа, что весьма долго для разгрузки. 12 ноября – вообще 5,5-6,5 часов.



Также сотрудники проекта считают, что есть три версии, зачем Ил-76 прилетают в Беларусь:

1. Завоз новых ракет и/или амуниции в РБ;

2. Вывоз ракет и/или амуниции из РБ в РФ;

3. Одновременный завоз и вывоз разных типов вооружения.



Расследователи полагают, что вторая версия правильная.



«Во-первых, это длительное время пребывания на аэродроме. Во-вторых, 9 и 10 ноября в направлении аэродрома "Мачулищи" были зафиксированы 16 тралов с контейнерами для ракет под ЗРК С-300/400 (по 4 ракетных контейнера на каждом) — минимум 64 ракеты», — сказано в сообщении.



Что же касается версий 1 и 3 — то у них нет пока никаких подтверждений. Вывоза ракет или чего-то другого с территории аэродрома, после возможной разгрузки с Ил-76, не зафиксировано. То есть самая нереальная версия на данный момент — «просто завоз ракет в РБ», а для подтверждения версии с одновременным завозом и вывозом разного оружия — пока недостаточно данных.



«Итого, если наше предположение подтвердится, то идёт перевозка ракет в Ростовскую область, РФ. То есть снабжение ракетами группировки на Луганском и Донецком направлении», — подчеркнули расследователи.