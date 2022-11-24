«Далі буде повне знищення»: Лукашенко заявив, що Україна має йти на мирні переговори

Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський «має зупинитися» та піти на мирні переговори з країною-агресором Росією, якщо хоче уникнути «величезних жертв та повного знищення України». Про це він розповів російським ЗМІ, повідомляє Telegram-канал «Пул першого».



«Все в руках України. Не тому, що я хочу зіпхнути цю тему на Зеленського та Україну. Справді, все зараз в руках України. Якщо вони не хочуть загибелі, до того ж у величезній кількості, людей. Важко, складно, трудно, але треба зупинитися, треба це припинити, бо далі буде повне знищення України... Це не те, що Путін говорив якось задовго до "операції", що це загрожуватиме втратою державності — це буде знищення України», —запевняє Лукашенко.



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