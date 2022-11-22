Пограничники Беларуси пытаются глушить украинские дроны — Госпогранслужба

Пограничники Беларуси стремятся глушить украинские дроны, которые использует Госпогранслужба для наблюдения за территорией. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.



По его словам, украинские пограничники используют беспилотники, чтобы отслеживать ситуацию по линии границы и на приграничной территории.



«Беларусь активно применяет средства радиоэлектронной борьбы, чтобы усложнить нам возможность наблюдения за линией границы. Не один раз они пытались перехватить управление беспилотниками и затянуть их на свою территорию», — сказал Демченко.



Он уточнил, что украинским операторам удавалось этого избежать.



Спикер ГПСУ также сообщил, что Силы обороны продолжают возводить укрепления на границе с Беларусью, уничтожают подъездные пути и минируют особо опасные участки.



Демченко отметил, что Силы обороны на украино-белорусской границе готовы к любому развитию ситуации, при этом на данный момент провокации со стороны Беларуси не фиксируются.