Здание «ЧВК Вагнер Центра» не введено в эксплуатацию, Пригожин обратился в суд

Здание «ЧВК Вагнер Центра» Евгения Пригожина оказалось не введено в эксплуатацию по причине выявленных нарушений порядка оформления документов и некорректности указанных в них сведений. Открытие центра состоялось 4 ноября в Санкт-Петербурге, в День народного единства в РФ.



Владелец частной военной компании ‎Вагнера, лично вербующий заключенных на войну в Украине, ‎будет оспаривать это решение через суд. Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд», которой владеет Пригожин.



Пресс-служба Пригожина утверждает, что все необходимые документы для строительства здания были получены заранее, а отказ обоснован «идеологическими причинами». Юристы Пригожина обратились в суд и, если подтвердится, что здание не было введено в эксплуатацию из-за действий властей Петербурга, пообещали «действовать в соответствии с порядком, предусмотренным для таких случаев».



Известно, что центр Пригожина планировался как место, в котором могут бесплатно размещаться изобретатели, проектировщики, IT-специалисты и пр.

ЧВК Вагнера создает центры подготовки ополченцев в Курской и Белгородской областях.



Российский бизнесмен и основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин прямо сказал президенту России Владимиру Путину об ошибках, допущенных на войне в Украине.



С середины лета на войну с Украиной отправили не менее 15 130 заключенных.