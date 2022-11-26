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ФБР оголосило в розшук «кухаря Путіна» Пригожина. За інформацію обіцяють $250 тисяч

26 листопада 2022, 11:52

ФБР оголосило в розшук «кухаря Путіна» Пригожина. За інформацію обіцяють $250 тисяч

Американське Федеральне бюро розслідувань оголосило у розшук російського бізнесмена, засновника ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Про це повідомляється на сайті відомства.

Пригожина підозрюють у змові з метою шахрайства проти США, втручання у внутрішню політику США та спроби вплинути на президентські вибори у період з 2014 по 2016 роки.

ФБР також призначило грошову нагороду до 250 тисяч доларів за інформацію, яка може призвести до його арешту.

Петербурзького бізнесмена Євгена Пригожина називають «кухарем Путіна», оскільки його компанія постачає харчування для управління справами президента РФ.

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