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Зеленский: Украина своим зерном может спасти от голода не менее 5 миллионов человек

26 ноября 2022, 17:58

Зеленский: Украина своим зерном может спасти от голода не менее 5 миллионов человек

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте программы Graine from Ukraine. В рамках этой программы продовольствие будет поставляться из Украины в бедные страны Азии и Африки. Об этом он заявил на открытии Международного саммита по продовольственной безопасности в Киеве.

В форуме принимают участие в он-лайн и офф-лайн режиме глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, генеральный секретарь ООН Антониу Гутьерреш, премьер-министры Польши, Литвы, Румынии, Бельгии, а также президент Венгрии.

Зеленский заявил, что «в рамках инициативы до начала весны следующего года планируется отправить из портов Украины минимум 60 судов в страны, которые пребывают под угрозой голода и засухи — все они остро требуют помощи».

«Наша цель амбициозная и конкретная — спасти от голода не менее 5 миллионов человек», — подчеркнул президент.

По его словам, из украинских портов вышло почти 50 судов, что составляет 12 миллионов тонн агропродукции для 40 стран мира.

Зеленский отметил, что Россия пытается «затянуть путь судов — их очередь в Босфоре составляет 80 кораблей. Мы выступаем за увеличение числа портов и бессрочное продолжение этой инициативы».

Президент также предложил создать «новый международный институт для реагирования на все мировые угрозы — гуманитарные, в сфере безопасности со штаб-квартирой в Киеве или Одессе, откуда скоро отправится судно в рамках программы».

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