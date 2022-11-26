Зеленський: Україна своїм зерном може врятувати від голоду щонайменше 5 мільйонів людей

Президент України Володимир Зеленський оголосив про старт програми Graine from Ukraine. У рамках цієї програми продовольство поставлятиметься з України до бідних країн Азії та Африки. Про це він заявив на відкритті Міжнародного саміту з питань продовольчої безпеки в Києві.



У форумі беруть участь в он-лайн та офф-лайн режимі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц, генеральний секретар ООН Антоніу Гутьєрреш, прем'єр-міністри Польщі, Литви, Румунії, Бельгії, а також президент Угорщини.



Зеленський заявив, що «в рамках ініціативи до початку весни наступного року планується відправити з портів України щонайменше 60 суден до країн, які перебувають під загрозою голоду та посухи — всі вони гостро потребують допомоги».



«Наша мета амбітна і конкретна — врятувати від голоду не менше 5 мільйонів людей», — підкреслив президент.



За його словами, з українських портів вийшло майже 50 суден, що становить 12 мільйонів тонн агропродукції для 40 країн світу.



Зеленський зазначив, що Росія намагається «затягнути шлях суден — їхня черга в Босфорі становить 80 кораблів. Ми виступаємо за збільшення кількості портів та безстрокове продовження цієї ініціативи».



Президент також запропонував створити «новий міжнародний інститут для реагування на всі світові загрози — гуманітарні, у сфері безпеки зі штаб-квартирою у Києві чи Одесі, звідки незабаром вирушить судно у рамках програми».