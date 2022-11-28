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Донецьких аспірантів демобілізували

28 листопада 2022, 19:33

Донецьких аспірантів демобілізували

На окупованій території Донецької області угруповання «ДНР» оголосило про демобілізацію аспірантів місцевих організацій. Відповідний «указ», підписаний Денисом Пушиліним, з'явився у мережі.

Текст «указу» звучить так:

«Звільнити з військової служби громадян, покликаних на військову службу з мобілізації, які отримували на момент їхнього призову освіту відповідного рівня вперше, які навчалися за очною та очно-заочною формами навчання:

  • В освітніх та наукових організаціях з освітніх програм середньої професійної та вищої освіти, що мають державну акредитацію (в тому числі програм ординатури та програм асистентури-стажування);
  • В освітніх та наукових організаціях за програмами підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів в аспірантурі».

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Мобілізації на окупованій території Донецької області немає, але так званий «указ» про її скасування голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін не підписує. Сам він пояснив це тим, що тепер "ДНР — суб'єкт РФ".

Раніше батьки мобілізованих студентів повідомили, що угруповання «ДНР» мобілізувало 3500 студентів, з них живими залишилося близько 2700 осіб.

Потім президент Росії Володимир Путін дав доручення демобілізувати студентів з окупованих територій Донбасу, які раніше були призвані на військову службу.

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