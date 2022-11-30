Инфраструктура уничтожена: Как живет Северск под обстрелами

Северск Донецкой области находится под постоянными обстрелами. Об этом сообщает областная военная администрация.



В громаде остаются 1873 человека, из них 76 детей. Власти помогают пережить зиму тем, кто до сих пор не эвакуировался. Людям привозят все необходимое: от хлеба до генераторов.



«Инфраструктура в городе фактически уничтожена. Сейчас здесь невозможно возобновить поставки газа, тепла и электричества. Зима будет невероятно сложной, но делаем все возможное, чтобы местные успешно пережили холода. Чем меньше будет людей в городе, тем легче будет пройти зиму», — отметили в ОВА.