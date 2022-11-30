Інфраструктура знищена: Як живе Сіверськ під обстрілами

Сіверськ Донецької області знаходиться під постійним обстрілом. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.



У громаді залишаються 1873 особи, з них 76 дітей. Влада допомагає пережити зиму тим, хто досі не евакуювався. Людям привозять усе потрібне: від хліба до генераторів.



«Інфраструктура у місті фактично знищена. Нині тут неможливо відновити постачання газу, тепла та електрики. Зима буде неймовірно складною, але робимо все можливе, щоб місцеві успішно пережили холод. Чим менше людей буде в місті, тим легше буде пройти зиму», — зазначили в ОВА.