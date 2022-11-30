В «ДНР» уверяют, что «границы» открыты даже для мужчин призывного возраста

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заверил в своем Telegram-канале «интересующихся отменой запретов на передвижение в сторону Ростовской области и других субъектов РФ», что никаких запретов на выезд из Донецкой области не существует.
Под «интересующимися» Пушилин имеет в виду тех, кто состоит на воинском учете.
По его словам, ранее «закон ДНР» запрещал состоящим на воинском учете покидать место жительства с момента объявления так называемой мобилизации.
Однако после того, как РФ аннексировала временно оккупированные территории Донецкой области, и заявила о завершении мобилизации, все запреты на передвижение сняты.
«Также следует отметить, что в настоящее время вопросы, связанные с проведением мобилизации, регулируются исключительно федеральным законодательством Российской Федерации», — подытожил глава группировки «ДНР».
Мобилизации на оккупированной территории Донецкой области нет, но так называемый «указ» о ее отмене глава группировки «ДНР» Денис Пушилин не подписывает. Сам он пояснил это тем, что теперь «ДНР – субъект РФ».
Глава «ДНР» Пушилин подписал «указ» о демобилизации студентов, призванных на фронт.
Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что мобилизация на подконтрольной России территории Донецкой области будет проходить в рамках указов президента РФ Владимира Путина.