В «ДНР» уверяют, что «границы» открыты даже для мужчин призывного возраста

Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заверил в своем Telegram-канале «интересующихся отменой запретов на передвижение в сторону Ростовской области и других субъектов РФ‎», что никаких запретов на выезд из Донецкой области не существует.

Под «‎интересующимися» Пушилин имеет в виду тех, кто состоит на воинском учете.‎

По его словам, ранее «‎закон ДНР» запрещал ‎состоящим на воинском учете покидать место жительства с момента объявления так называемой мобилизации.

Однако после того, как РФ аннексировала временно оккупированные территории Донецкой области‎, и заявила о завершении мобилизации, все запреты на передвижение сняты.

«Также следует отметить, что в настоящее время вопросы, связанные с проведением мобилизации, регулируются исключительно федеральным законодательством Российской Федерации‎»‎, — подытожил глава группировки «‎ДНР»‎.

Мобилизации на оккупированной территории Донецкой области нет, но так называемый «указ» о ее отмене глава группировки «ДНР» Денис Пушилин не подписывает. Сам он пояснил это тем, что теперь «ДНР – субъект РФ».



Глава «ДНР» Пушилин подписал «указ» о демобилизации студентов, призванных на фронт.



Глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что мобилизация на подконтрольной России территории Донецкой области будет проходить в рамках указов президента РФ Владимира Путина.