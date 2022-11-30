У «ДНР» запевняють, що «кордони» відкриті навіть для чоловіків призовного віку

Глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін запевнив у своєму Telegram-каналі «зацікавлених скасуванням заборони на пересування в бік Ростовської області та інших суб'єктів РФ», що жодних заборон на виїзд з Донецької області не існує.

Під «зацікавленімі» Пушилін має на увазі тих, хто перебуває на військовому обліку.‎

За його словами, раніше «закон ДНР» забороняв тим, хто перебуває на військовому обліку, залишати місце проживання з моменту оголошення так званої мобілізації.

Однак після того, як РФ анексувала тимчасово окуповані території Донецької області і заявила про завершення мобілізації, всі заборони на пересування зняті.

«Також слід зазначити, що в даний час питання, пов'язані з проведенням мобілізації, регулюються виключно федеральним законодавством Російської Федерації», — підсумував глава угрупування «ДНР».

Мобілізації на окупованій території Донецької області немає, але так званий «указ» про її скасування голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін не підписує. Сам він пояснив це тим, що тепер «ДНР — суб'єкт РФ».



Глава «ДНР» Пушилін підписав «указ» про демобілізацію студентів, прикликаних на фронт.



Голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що мобілізація на підконтрольній Росії території Донецької області відбуватиметься у рамках указів президента РФ Володимира Путіна.