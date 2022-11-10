Оправдания и бездействие — Пушилин о работе «‎чиновников ДНР»

В группировке «‎ДНР» будут увольнять сотрудников оккупационной администрации за некачественную работу, а также наберут «‎дополнительных вице-премьеров». Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.



По его словам, нынешние «‎чиновники ДНР» только то и делают, что оправдываются и бездействуют. Таких «управленцев» уволят, на их место возьмут тех, кто проявил себя, но не в работе, а в конкурсе «Лидеры возрождения».



Пушилин также заявил, что сейчас группировка «‎ДНР» анализирует работу сотрудников оккупационной администрации, но не уточнил, по каким критериям будет проводиться отбор «‎кадров».

В начале сентября на оккупированной части Донецкой области разгорелись два крупных скандала из-за воды. В одном инциденте принял участие так называемый «представитель администрации Кировского района», во втором — глава оккупационной «администрации» Волновахского района.