Оправдания и бездействие — Пушилин о работе «‎чиновников ДНР»

В группировке «ДНР» будут увольнять сотрудников оккупационной администрации за некачественную работу, а также наберут «дополнительных вице-премьеров». Об этом сообщил глава группировки «ДНР» Денис Пушилин.
По его словам, нынешние «чиновники ДНР» только то и делают, что оправдываются и бездействуют. Таких «управленцев» уволят, на их место возьмут тех, кто проявил себя, но не в работе, а в конкурсе «Лидеры возрождения».
Пушилин также заявил, что сейчас группировка «ДНР» анализирует работу сотрудников оккупационной администрации, но не уточнил, по каким критериям будет проводиться отбор «кадров».
В начале сентября на оккупированной части Донецкой области разгорелись два крупных скандала из-за воды. В одном инциденте принял участие так называемый «представитель администрации Кировского района», во втором — глава оккупационной «администрации» Волновахского района.