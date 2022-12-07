Вночі Донецьк знову обстріляно. «ДНР» заявила про чотирьох загиблих та 20 поранених за добу

В окупованому Донецьку

Окуповані Донецьк та Горлівка напередодні увечері та вночі потрапили під обстріл. Про це повідомляє сепаратистський сайт «ДАН».



Зазначається, що у Горлівці під обстріл потрапила міськлікарня №3. Прямим влученням снаряда там пошкоджено покрівлю, також завалилася одна з плит перекриття у відділенні пульмонології. Під час удару у палатах перебували пацієнти.



У Ворошилівському районі Донецька близько першої години ночі від прямого влучення боєприпасу спалахнув обчислювальний центр «Донецького національного університету ДНР». Пожежа згашена, вогнем знищено 50 квадратних метрів покрівлі та перекриття. Також пошкоджено дитячий садок №26, офісна будівля та багатоквартирні будинки.



Про постраждалих від цих обстрілів не повідомляється.

Наслідки нічного обстрілу, вулиці Університетська та Щорса



Наслідки обстрілу у відео показав репортер Всеросійської державної телевізійної та радіомовної компанії Андрій Руденко:



Як заявили у так званому «СЦКК ДНР», минулої доби надійшли відомості про загибель чотирьох цивільних осіб у Ворошилівському районі Донецька та Макіївці. Поранення різного ступеня тяжкості отримали 20 цивільних осіб, зокрема діти 2005 та 2008 років народження – у Ворошилівському районі Донецька.

На підконтрольній українській владі частині Донецької області за минулу добу через обстріли з боку російських сил поранено трьох мирних жителів.



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