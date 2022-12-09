Путин пояснил свои слова о длительности «специальной военной операции»

Не так называемая «специальная военная операция» в Украине затянется, а процесс урегулирования. Так президент РФ Владимир Путин пояснил свои слова.



«Я имел в виду длительность процесса урегулирования… СВО идет своим чередом, все стабильно у нас. Никаких вопросов и проблем там сегодня нет. Достаточно прозрачно ведет себя Минобороны. Все, что происходит в реалиях, на земле — все отражается в ежедневных сводках», — уверяет Путин.



Он добавил, что процесс урегулирования в целом «наверное, будет непростым и потребует определенного времени».



«Но так или иначе, всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые происходят на земле», — сказал президент РФ.





Ранее Путин заявил, что «специальная военная операция» в Украине может стать «длительным процессом».



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