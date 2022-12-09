Путін пояснив свої слова про тривалість «спеціальної військової операції»

Не так звана «спеціальна військова операція» в Україні затягнеться, а процес врегулювання. Так президент РФ Володимир Путін пояснив свої слова.



«Я мав на увазі тривалість процесу врегулювання… СВО йде своєю чергою, все стабільно у нас. Жодних питань та проблем там сьогодні немає. Досить прозоро поводиться Міноборони. Все, що відбувається в реаліях, на землі — все показується в щоденних зведеннях», — запевняє Путін.



Він додав, що процес врегулювання в цілому «напевно, буде непростим і вимагатиме певного часу».



«Але так чи інакше, всім учасникам цього процесу доведеться погодитися з реаліями, які відбуваються на землі», — сказав президент РФ.





Раніше Путін заявив, що «спеціальна військова операція» в Україні може стати «тривалим процесом».



Дивіться також:





