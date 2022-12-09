Эрдоган анонсировал телефонные переговоры с Зеленским и Путиным

Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье проведет телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил Эрдоган, передает агентство «Анадолу».



По его словам, человечество в последние годы столкнулось с рядом вызовов. В их числе — война России против Украины. Это привело к росту напряженности на мировой арене.



«Дипломатические усилия Турции по Украине основываются на мысли о том, что у войны не может быть победителей, а у мира — проигравших», — подчеркнул Эрдоган.



По его словам, Турция решительно поддерживает территориальную целостность Украины. На переговорах с Путиным, которые анонсировал Эрдоган, будет поднята тема зернового коридора. Также запланирован разговор с Зеленским, отметил турецкий лидер.



Смотрите также:



