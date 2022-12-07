Подоляк: Своими заявлениями Путин зафиксировал собственное военное преступление

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал сегодняшние заявления главы РФ Владимира Путина, который, в частности, назвал Азовское море «внутренним морем России» и заявил о «появлении новых территорий» в результате «спецоперации».



«Официальная реакция такая: Азовское море не является внутренним морем Российской Федерации. Оккупированные территории не являются приобретением РФ. Просто у человека есть определенные иллюзии до сих пор, и потому он продолжает настаивать на том, что он пришел в другую страну убивать людей и таким образом решил какие-то свои вопросы, которые он сам себе и поставил», — сказал Подоляк в эфире национального телемарафона.



По его словам, своими заявлениями Путин зафиксировал, что нет никаких других целей в этой «операции», кроме одной — чтобы «зайти в Украину, убить людей — гражданских прежде всего и военных — забрать львиную долю территории и продолжить геноцид украинского государства как такового».



Подоляк подчеркнул, что таким образом Путин признался в совершении умышленного военного преступления.



«Он эту цель сегодня окончательно зафиксировал, и таким образом зафиксировал, что это абсолютно четкая позиция по умышленному нарушению международного права, международного мандата как такового, Устава ООН как такового. То есть этот человек только что в прямом эфире зафиксировал конкретное умышленное преступление военное, а также против человечности», — отметил советник главы ОП.



При этом он добавил, что сейчас идет постепенный процесс деблокады временно захваченных РФ территорий, в том числе тех, которые Украина теряла с 2014 года.

7 декабря в ходе онлайн-встречи с членами Совета по правам человека при президенте России глава РФ Владимир Путин заявил, что «специальная военная операция» в Украине может стать «длительным процессом».



Путин также заявил, что 150 тысяч мобилизованных россиян находятся на полигонах и в учебных центрах Минобороны РФ — это так называемый боевой резерв. А новую волну мобилизации в России проводить «нет смысла».



Кроме того, Путин заявил, что в мире нарастает угроза ядерной войны, а РФ якобы рассматривает ядерное оружие в качестве средства защиты.