США направить ще 1 млрд доларів на зброю для України

Президент США Джо Байден підписав меморандум про надання до одного мільярда доларів на військову допомогу Україні. Текст меморандуму оприлюднено на сайті Білого дому.



«Я уповноважую держсекретаря (...) розпоряджатися $1 млрд, що виділяються на предмети військового постачання та надання послуг Міноборони, а також на військове навчання та тренування для допомоги Україні», — уточнив Байден, йдеться у заяві Білого дому.



Раніше представник Білого дому повідомив, що Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні в галузі безпеки на суму близько двох мільярдів доларів, який міститиме батарею ЗРК Patriot.

Президент США Джо Байден запросив президента України Володимира Зеленського у Вашингтон, оскільки вважає, що війна в Україні перейшла у нову фазу. Також Байден побажав президенту Зеленському гарного польоту та зазначив, що їм багато потрібно обговорити.