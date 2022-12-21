РФ хочет создать военно-морские базы в Бердянске и Мариуполе

Россия собирается разместить военно-морские базы в портах временно оккупированных Бердянска и Мариуполя и увеличить численность военнослужащих. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным и руководством армии 21 декабря.



По его словам, оккупанты хотят разместить на захваченных территориях юга Украины военно-морские базы для поддержки российского флота аварийно-спасательных служб и судоремонтных частей. Шойгу уточнил, что порты Бердянска и Мариуполя введены в эксплуатацию в полную силу.



Министр обороны РФ также предложил увеличить численность военнослужащих до 1,5 миллиона, в числе которых будет 695 тысяч контрактников. Путин предложение поддержал.

21 декабря также стало известно о том, что в России собираются продолжать войну против Украины в следующем году.



Также сообщается, что РФ намерена создать группировку войск на северо-западе России и изменить предельный возраст призыва.