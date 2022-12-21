В российском Минобороны заявили, что продолжат войну против Украины в 2023 году

В России собираются продолжать войну против Украины в следующем году. Об этом на коллегии российского Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



«Приоритетные задачи на 2023 год: продолжить проведение СВО до полного выполнения задач», — сообщил Шойгу.



Также Россия, по его мнению, должна реагировать на угрозы «дальнейшего продвижения НАТО на восток». Для этого, среди прочего, планируют:

провести маневры войск «Запад-2023»;

вывести на боевое дежурство 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Ярс», «Авангард» и «Сармат»;

принять в состав авиационных стратегических ядерных сил три стратегических ракетоносца Ту-160м;

нарастить поставки гиперзвуковых ракетных комплексов «Кинжал» и «Циркон»;

довести численность военнослужащих по контракту к концу года до 521 тысячи человек.

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