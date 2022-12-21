В РФ увеличат численность Вооруженных сил и предельный возраст призыва

В России хотят увеличить численность Вооруженных сил. Об этом на коллегии российского Минобороны заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.



По его словам, РФ намерена создать группировку войск на северо-западе России. Также изменения коснутся возраста призывников.



«При комплектовании Вооруженных сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный повысить до 30 лет», — сказал российский министр обороны.



На оккупированных частях Запорожской и Херсонской областей, отметил Шойгу, планируется создать мотострелковые дивизии.



«Для гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности РФ необходимо довести численность ВС до 1,5 миллиона военнослужащих, в том числе военнослужащих по контракту — 695 тысяч человек», — резюмировал глава Минобороны РФ.

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