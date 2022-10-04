Шойгу рассказал о пополнении армии РФ в рамках частичной мобилизации

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что более 200 тысяч человек прибыли в вооружённые силы РФ в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В соответствии с указом президента Российской Федерации с 21 сентября в стране проводится частичная мобилизация. На сегодня в Вооружённые силы прибыло свыше 200 тысяч человек», - сказал он, добавив, что обучение личного состава войск РФ, сформированных подразделений, осуществляется на 80 полигонах и в шести учебных центрах.

Также Шойгу заявил, что нынешние российские срочники после демобилизации уедут домой, а «набранные в осенний призыв будут направлены в подразделения, не задействованные в спецоперации».

Ранее представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что за последние несколько недель на «горячие линии» проекта «Хочу жить», который предоставляет алгоритм для российских военных как сдаться в плен, поступило более 2 тысяч обращений солдат РФ.