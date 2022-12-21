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РФ хоче створити військово-морські бази у Бердянську та Маріуполі

21 грудня 2022, 22:24

РФ хоче створити військово-морські бази у Бердянську та Маріуполі

Росія збирається розмістити військово-морські бази в портах тимчасово окупованих Бердянська та Маріуполя та збільшити чисельність військовослужбовців.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним та керівництвом армії 21 грудня.

За його словами, окупанти хочуть розмістити на захоплених територіях півдня України військово-морські бази для підтримки російського флоту аварійно-рятувальних служб та судноремонтних частин.

Шойгу уточнив, що порти Бердянська та Маріуполя введені в експлуатацію на повну силу.

Міністр оборони РФ також запропонував збільшити чисельність військовослужбовців до 1,5 мільйона, серед яких буде 695 тисяч контрактників. Путін пропозицію підтримав.

21 грудня також стало відомо про те, що в Росії збираються продовжувати війну проти України в наступному році.

Також повідомляється, що РФ має намір створити угруповання військ на північному заході Росії та змінити граничний вік призову.

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