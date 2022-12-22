Пораненого Рогозіна оперуватимуть у Москві

Екс-главу «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна, який було поранено під час обстрілу в Донецьку 21 грудня, можуть прооперувати у Москві. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на помічника Рогозіна.



Його можуть прооперувати у Москві, а не у тимчасово окупованому Донецьку та російському Ростові-на-Дону нібито через складність операції.



Колишній нардеп від Партії регіонів Олег Царьов написав у своєму Telegram, що поранення Рогозіна складніше, ніж повідомлялося раніше, а у його дружини — важка контузія.



За інформацією російських ЗМІ, екс-глава «Роскосмосу» отримав осколкове поранення м'яких тканин голови і проникне осколкове поранення сідниць.

21 грудня обстріляли донецький ресторан «Шеш-Беш», в якому Рогозін святкував день народження. Колишній глава «Роскосмосу» отримав поранення, повідомлялося, що донецькі лікарі надали йому допомогу. 22 грудня Рогозін заявив, що його помічник загинув під час обстрілу.