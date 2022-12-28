В Украине вынесли первый приговор за военное преступление в оккупированном Крыму

Двум бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины вынесен первый приговор за военное преступление, совершенное в оккупированном Крыму. Об этом сообщает прокуратура Автономной республики Крым и города Севастополь в Telegram.



Руководитель прокуратуры Крыма Игорь Поночевный рассказал, что это первый приговор за нарушение законов и обычаев войны с начала международного вооруженного конфликта в Крыму, а именно российской агрессии.



Украинский суд вынес приговор экс-сотрудникам СБУ, которые поместили за решетку и пытали украинского активиста Евромайдана Александра Костенко. Осужденные заочно приговорены к 9 и 10 годам лишения свободы.



По данным прокуратуры, бывшие работники СБУ начали сотрудничать с оккупационной властью после захвата Крыма, они перешли на службу в так называемое управление ФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополь.



Прокуратура установила, что Костенко пытали электрическим током, в отношении него применяли насилие и угрозы. Осужденные пытались «‎выбить» из политзаключенного признание в ‎преступлении, которое тот не совершал. Костенко заставляли признаться в том, что он якобы нанес телесные повреждения сотруднику «‎Беркута» в 2014 году на майдане Незалежности в Киеве. Свою вину он не признал.



Оккупационный «‎суд» приговорил Костенко к трем с половиной годам заключения. «‎Наказание» он отбывал в российской исправительной колонии города Кирово-Чепецка. По окончании срока и освобождения с августа 2018 года активист жил в Киеве.



Обвинение против Костенко представляла экс-«прокурор» Крыма Наталья Поклонская. За это дело она получила звание «генерала».

В СИЗО оккупированного Симферополя оказались десятки украинцев. Некоторых неделями держат без предъявления обвинений.



В новом следственном изоляторе, который российские оккупанты открыли в Симферополе, удерживают активистов, волонтеров, представителей местных властей с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.