В Украине вынесли первый приговор за военное преступление в оккупированном Крыму

Двум бывшим сотрудникам Службы безопасности Украины вынесен первый приговор за военное преступление, совершенное в оккупированном Крыму. Об этом сообщает прокуратура Автономной республики Крым и города Севастополь в Telegram.
Руководитель прокуратуры Крыма Игорь Поночевный рассказал, что это первый приговор за нарушение законов и обычаев войны с начала международного вооруженного конфликта в Крыму, а именно российской агрессии.
Украинский суд вынес приговор экс-сотрудникам СБУ, которые поместили за решетку и пытали украинского активиста Евромайдана Александра Костенко. Осужденные заочно приговорены к 9 и 10 годам лишения свободы.
По данным прокуратуры, бывшие работники СБУ начали сотрудничать с оккупационной властью после захвата Крыма, они перешли на службу в так называемое управление ФСБ РФ по Республике Крым и г. Севастополь.
Прокуратура установила, что Костенко пытали электрическим током, в отношении него применяли насилие и угрозы. Осужденные пытались «выбить» из политзаключенного признание в преступлении, которое тот не совершал. Костенко заставляли признаться в том, что он якобы нанес телесные повреждения сотруднику «Беркута» в 2014 году на майдане Незалежности в Киеве. Свою вину он не признал.
Оккупационный «суд» приговорил Костенко к трем с половиной годам заключения. «Наказание» он отбывал в российской исправительной колонии города Кирово-Чепецка. По окончании срока и освобождения с августа 2018 года активист жил в Киеве.
Обвинение против Костенко представляла экс-«прокурор» Крыма Наталья Поклонская. За это дело она получила звание «генерала».
В СИЗО оккупированного Симферополя оказались десятки украинцев. Некоторых неделями держат без предъявления обвинений.
В новом следственном изоляторе, который российские оккупанты открыли в Симферополе, удерживают активистов, волонтеров, представителей местных властей с оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.