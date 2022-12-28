В Україні ухвалили перший вирок за військовий злочин в окупованому Криму

Двом колишнім співробітникам Служби безпеки України ухвалено перший вирок за військовий злочин, скоєний в окупованому Криму. Про це повідомляє прокуратура Автономної республіки Крим та міста Севастополь у Telegram.



Керівник прокуратури Криму Ігор Поночевний розповів, що це перший вирок за порушення законів та звичаїв війни з початку міжнародного збройного конфлікту у Криму, а саме російської агресії.



Український суд виніс вирок екс-співробітникам СБУ, які помістили за ґрати та катували українського активіста Євромайдану Олександра Костенка. Їх заочно засуджено до 9 і 10 років позбавлення волі.



За даними прокуратури, колишні працівники СБУ почали співпрацювати з окупаційною владою після захоплення Криму, вони перейшли на службу в так зване управління ФСБ РФ по Республіці Крим та м. Севастополь.



Прокуратура встановила, що Костенка катували електричним струмом, щодо нього застосовували насильство та погрози. Засуджені намагалися «вибити» з політв'язня визнання у злочині, якого той не скоїв.



Костенка змушували зізнатися в тому, що він нібито завдав тілесних ушкоджень співробітнику «Беркуту» у 2014 році на майдані Незалежності у Києві. Свою провину він не визнав.



Окупаційний «суд» засудив Костенка до трьох з половиною років ув'язнення. «Покарання» він відбував у російській виправній колонії міста Кірово-Чепецька. Після закінчення строку та звільнення з серпня 2018 року активіст жив у Києві.



Обвинувачення проти Костенка представляла екс-«прокурор» Криму Наталія Поклонська. За цю справу вона отримала звання «генерала».

У СІЗО окупованого Сімферополя опинилися десятки українців.



У новому слідчому ізоляторі, який російські окупанти відкрили у Сімферополі, утримують активістів, волонтерів, представників місцевої влади з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.