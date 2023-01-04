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Міноборони РФ: Число загиблих військових у Макіївці збільшилося до 89, відома причина удару

04 січня 2023, 00:27

Міноборони РФ: Число загиблих військових у Макіївці збільшилося до 89, відома причина удару

Кількість загиблих російських військових внаслідок удару ЗСУ за їх місцем дислокації в Макіївці збільшилася до 89 осіб, заявило міністерство оборони РФ.

«На жаль, у процесі розбору завалів залізобетонних конструкцій, кількість загиблих наших товаришів збільшилося до 89. Серед загиблих — заступник командира полку підполковник Бачурін», — йдеться в повідомленні першого заступника начальника Головного військово-політичного управління ВР РФ Сергія Севрюкова.

Він додав, що зараз працює комісія з розслідування обставин події. У Міноборони звинуватили в ударі самих російських військових.

«Але вже зараз очевидно, що основною причиною того, що сталося, стало включення і масове використання, всупереч забороні, особовим складом мобільних телефонів у зоні досяжності засобів враження противника. Даний фактор дозволив противнику запеленгувати та визначити координати розташування військовослужбовців для завдання ракетного удару», — заявив Севрюков.

Він підкреслив, що за підсумками розслідування «винних посадових осіб буде залучено до відповідальності».

Армія України в новорічну ніч вдарила по ПТУ у Макіївці, де дислокувався особовий склад російських військ. Міноборони 2 січня РФ визнало загибель 63 військових. У соцмережах говорять, що кількість загиблих і поранених може доходити до 600-700 осіб. Станом на ранок 3 січня розбір завалів продовжувався.

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