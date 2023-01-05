Эрдоган — Зеленскому: Готов к посредничеству для достижения мира

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал в телефонном разговоре президенту Украины Владимиру Зеленскому о том, что его страна готова стать посредником для достижения «‎долгосрочного мира между Украиной и Россией»‎. Об этом сообщает управление по связям Администрации президента Турции 5 января.



Президенты Турции и Украины обсудили в четвертом телефонном разговоре тему турецкой поддержки в гуманитарной и энергетической сферах, а также вопрос «зернового коридора».



Также Эрдоган напомнил, что Турция продолжает помогать в обмене пленными, а также акцентировал внимание на том, что его страна готова сделать дипломатический вклад в ускорение процессов вокруг Запорожской атомной электростанции.



Зеленский написал в Twitter, что в телефонном разговоре с Эрдоганом были затронуты такие темы как сотрудничество в вопросе безопасности, в частности в отношении ЗАЭС — оккупантов там быть не должно. Кроме того, обсуждались вопросы обмена военнопленными и развития зернового соглашения.



«‎Был рад услышать, что Турция готова участвовать в реализации нашей формулы мира»‎, — подытожил президент Украины.

5 января президент РФ Владимир Путин по телефону поговорил с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В разговоре была затронута тема по «ситуации вокруг Украины».



Также Эрдоган напомнил Путину о ранее достигнутых позитивных результатах: зерновой сделке, масштабном обмене пленными и переговорах по формированию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. Призывы к миру и диалогу, заявил Эрдоган, должны быть поддержаны «односторонним прекращением боевых действий и справедливым урегулированием разногласий».