Ердоган — Зеленському: Готовий до посередництва для досягнення миру

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган сказав у телефонній розмові президенту України Володимиру Зеленському про те, що його країна готова стати посередником для досягнення «довгострокового миру між Україною та Росією». Про це повідомляє управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини 5 січня.



Президенти Туреччини та України обговорили у четвертій телефонній розмові тему турецької підтримки у гуманітарній та енергетичній сферах, а також питання «зернового коридору».



Також Ердоган нагадав, що Туреччина продовжує допомагати в обміні полоненими, а також наголосив на тому, що його країна готова зробити дипломатичний внесок у прискорення процесів навколо Запорізької атомної електростанції.



Зеленський написав у Twitter, що у телефонній розмові з Ердоганом було порушено такі теми як співпраця у питанні безпеки, зокрема щодо ЗАЕС — окупантів там бути не повинно. Крім того, обговорювалися питання обміну військовополоненими та розвитку зернової угоди.

«‎Був радий почути, що Туреччина готова брати участь у реалізації нашої формули світу»‎, — підсумував президент України.

5 січня президент РФ Володимир Путін телефоном поговорив із турецьким президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. У розмові було порушено тему про «ситуацію навколо України».



Також Ердоган нагадав Путіну про раніше досягнуті позитивні результати: зернову угоду, масштабний обмін полоненими та переговори щодо формування зони безпеки навколо Запорізької АЕС.Заклики до миру й діалогу, заявив Ердоган, мають бути підтримані «одностороннім припиненням бойових дій і справедливим врегулюванням розбіжностей».