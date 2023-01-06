ГУР: РФ готує новий наступ на сході та півдні України

Російські війська готуються до можливого наступу у Донецькій, Харківській та Запорізькій областях. Про це розповів представник Головного управління розвідки України Вадим Скібіцький у коментарі Guardian.



За його словами, наступ може бути у Донецькій та Харківській областях, а також, можливо, у Запорізькій області. У Херсонській області та Криму армія Росії оборонятиметься.



Скибицький уточнив, що в Білорусі перебувають близько 15 тисяч російських військових, і нагадав, що в лютому 2022 року з півночі в Україну вторглося близько 45 тисяч окупантів, які не змогли взяти Київ, хоча на той момент Україна була недостатньо підготовлена.



Представник ГУР зазначив, що наразі північні оборонні позиції країни досить сильні, а Збройні сили України готові до можливого вторгнення росіян. Тим не менш, Скибицький додав, що ситуація може змінитися, якщо Білорусь вступить у війну, яку Росія розв'язала проти України.

Навесні Україна планує серйозний наступ, бойові дії у березні будуть «найспекотнішими». Про це в інтерв'ю ABC News повідомив керівник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов.



Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що фіксують активізацію руху опору до РФ.



У планах України завдавати ударів по позиціях російських загарбників на всій окупованій території країни. Про це повідомив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк.