У Міноборони РФ назвали удари по Краматорському «відплатою за Макіївку». В ЗСУ спростували

Наслідки ракетного удару по Краматорську. Фото: Новини Донбасу

Міністерство оборони Росії назвало ракетні удари по Краматорську минулої ночі «операцією відплати» за удар Збройних сил України за місцем дислокації російських військ у Макіївці 31 грудня.



У повідомленні Міноборони РФ стверджується, що протягом минулої доби «російськими засобами розвідки були розкриті і достовірно підтверджені по кільком незалежним каналам пункти тимчасової дислокації військовослужбовця ВСУ у місті Краматорськ».



Там додали, що нібито у гуртожитку № 28 перебували понад 700 українських військовослужбовців, а у гуртожитку № 47 — понад 600 українських бійців.



У Збройних силах України заяву про ураження пунктів дислокації українських військових у Краматорську спростували.



«Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як так і дані, що вони знищили всі наші HIMARS. Це — інформаційна операція Міністерства оборони РФ у відповідь на успішні дії ЗСУ по ураженню їх великих скупчень особового складу, їх складів, логістики нашими високоточними системами ураження. У них такої можливості немає», — сказав «Суспільному» спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий.

Війська РФ минулої ночі завдали ракетні удари по Краматорську. В результаті пошкоджені два навчальні заклади, вісім багатоквартирних будинків та гаражі. За даними влади, постраждалих серед мирних жителів немає.



Армія України в новорічну ніч вдарила по ПТУ у Макіївці, де дислокувався особовий склад російських військ. Міноборони РФ спочатку визнало загибель 63 військових, а потім 89 військовослужбовців. У соцмережах говорять, що кількість загиблих і поранених може доходити до 600-700 осіб.