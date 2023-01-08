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У Міноборони РФ назвали удари по Краматорському «відплатою за Макіївку». В ЗСУ спростували

08 січня 2023, 17:49

У Міноборони РФ назвали удари по Краматорському «відплатою за Макіївку». В ЗСУ спростували

Наслідки ракетного удару по Краматорську. Фото: Новини Донбасу Наслідки ракетного удару по Краматорську. Фото: Новини Донбасу

Міністерство оборони Росії назвало ракетні удари по Краматорську минулої ночі «операцією відплати» за удар Збройних сил України за місцем дислокації російських військ у Макіївці 31 грудня.

У повідомленні Міноборони РФ стверджується, що протягом минулої доби «російськими засобами розвідки були розкриті і достовірно підтверджені по кільком незалежним каналам пункти тимчасової дислокації військовослужбовця ВСУ у місті Краматорськ».

Там додали, що нібито у гуртожитку № 28 перебували понад 700 українських військовослужбовців, а у гуртожитку № 47 — понад 600 українських бійців.

У Збройних силах України заяву про ураження пунктів дислокації українських військових у Краматорську спростували.

«Ця інформація настільки ж відповідає дійсності, як так і дані, що вони знищили всі наші HIMARS. Це — інформаційна операція Міністерства оборони РФ у відповідь на успішні дії ЗСУ по ураженню їх великих скупчень особового складу, їх складів, логістики нашими високоточними системами ураження. У них такої можливості немає», — сказав «Суспільному» спікер Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий.

Війська РФ минулої ночі завдали ракетні удари по Краматорську. В результаті пошкоджені два навчальні заклади, вісім багатоквартирних будинків та гаражі. За даними влади, постраждалих серед мирних жителів немає.

Армія України в новорічну ніч вдарила по ПТУ у Макіївці, де дислокувався особовий склад російських військ. Міноборони РФ спочатку визнало загибель 63 військових, а потім 89 військовослужбовців. У соцмережах говорять, що кількість загиблих і поранених може доходити до 600-700 осіб.

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