В оккупированном Алчевске с 9 января снова «мобилизуют» мужчин на войну – Генштаб

На оккупированной территории Луганской области российские войска пополняют свои ряды местным населением. Там стартовала очередная волна незаконной мобилизации. В Генштабе ВСУ сообщили, что в городе Алчевске мужчин «мобилизуют» на войну против украинской армии с 9 января.



Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, что Россия планирует новую волну «мобилизации» с 5 января.



Кроме этого в РФ с 9 января ограничили выезд из страны военнообязанным, в том числе ограниченно годным к службе.