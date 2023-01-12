В окупованому Алчевську з 9 січня знову "мобілізують" чоловіків на війну — Генштаб

На окупованій території Луганської області російські війська поповнюють свої лави місцевим населенням. Там розпочалася чергова хвиля незаконної мобілізації. У Генштабі ЗСУ повідомили, що у місті Алчевську чоловіків «мобілізують» на війну проти української армії з 9 січня.

Раніше начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов розповів, що Росія планує нову хвилю мобілізації з 5 січня.

Крім цього в РФ з 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби.