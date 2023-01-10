Пятеро сбежавших от мобилизации россиян живут в аэропорту Сеула

Пятеро россиян уехали от мобилизации и уже несколько месяцев живут в аэропорту Сеула. Потому что власти Южной Кореи отказались давать им убежище. Об этом сообщает российский Telegram-канал Baza со ссылкой на The Korea Times.



«Мужчины из разных российских регионов покинули страну еще осенью, и с тех пор живут в зале ожидания аэропорта Инчхон. Они планировали получить убежище в Южной Корее, но местный Минюст им отказал — там решили, что уклонение от службы не может считаться уважительной причиной», — говорится в сообщении.



Уточняется, что в аэропорту сейчас живут 23-летний студент из Бурятии, 30-летний красноярец и 31-летний бывший футболист из Нальчика. Личности еще двоих россиян журналисты не стали раскрывать.



Первые двое россиян рассказали, что решили бежать из страны после получения повесток. А третий, по его словам, не подлежал призыву, но его заставили подписать документ о том, что он будет считаться дезертиром в случае неявки на службу. Мужчина также сообщил, что двое его знакомых недавно погибли при ударе по расположению российских войск в оккупированной Макеевке.



Также отмечается, что мужчины могли бы улететь в другую страну, но они подали жалобы на Минюст, требуя отменить отказ в предоставлении убежища. Адвокат россиян заявил, что уклонение от службы связано с их «предполагаемыми политическими взглядами» и может грозить преследованиями на родине, а потому они имеют право на статус беженцев.



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