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Около 400 украинских детей отдали российским семьям —  эксперт

16 января 2023, 17:36

Около 400 украинских детей отдали российским семьям —  эксперт

Россия могла депортировать от 260 до 700 тысяч несовершеннолетних граждан Украины, большая часть из них была перемещена вместе с законными представителями. Об этом рассказала юрист Регионального центра прав человека Екатерина Рашевская в рамках презентации аналитического отчета «‎Под знаком депортации: как Россия ворует детей и незаконно перемещает граждан Украины»‎ 16 января.

По ее словам, определенное количество детей могло быть вывезено в Россию без законного представителя, так как их родственники были задержаны во время фильтрационных мероприятий или убиты оккупационными войсками РФ.

По данным авторов аналитического отчета, Россия депортирует детей по меньшей мере в 57 регионов, в том числе отдаленные —  Сахалин, Астрахань, Мурманск, Дагестан. Известно, что как минимум 400 детей, вывезенных из Украины, были переданы в российские семьи.

Среди несовершеннолетних, которых россияне принудительно вывезли из Украины, есть дети из детских домов. Рашевская отметила, что 90% детей в украинских детских домах имеют биологических родителей или родственников и являются социальными сиротами.

«Когда Россия передает этих детей, которые, как она говорит сироты, в российские семьи, мы должны понимать, что у этих детей есть близкие родственники, в семьи которых они должны были быть переданы в первую очередь‎. Тех сирот, которые были перемещены на территорию России, это от 1,5  до 2,5 тысяч таких детей, без учета военных сирот»‎, — объяснила Рашевская.

С начала года Россия похитила в Украине около двух тысяч детей. Об этом заявил посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер на специальном заседании Постоянного совета в Вене.

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека верифицировал пребывания на территории РФ 12 тысяч украинских детей, 8,6 тысяч из которых были вывезены из Украины принудительно.

 

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