Росія могла депортувати від 260 до 700 тисяч неповнолітніх громадян України, більшість із них було переміщено разом із законними представниками. Про це розповіла юрист Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська у рамках презентації аналітичного звіту «Під знаком депортації: як Росія краде дітей та незаконно переміщає громадян України» 16 січня.



За її словами, певна кількість дітей могла бути вивезена до Росії без законного представника, оскільки їх родичів було затримано під час фільтраційних заходів або вбито окупаційними військами РФ.



За даними авторів аналітичного звіту, Росія депортує дітей щонайменше у 57 регіонів, у тому числі віддалені — Сахалін, Астрахань, Мурманськ, Дагестан. Відомо, що щонайменше 400 дітей, вивезених з України, було передано до російських родин.



Серед неповнолітніх, яких росіяни примусово вивезли з України, є діти з дитячих будинків. Рашевська зазначила, що 90% дітей в українських дитячих будинках мають біологічних батьків чи родичів та є соціальними сиротами.



«Коли Росія передає цих дітей, які, як вона каже сироти, в російські сім'ї, ми повинні розуміти, що ці діти мають близьких родичів, у сім'ї яких вони повинні були бути передані в першу чергу. Тих сиріт, які були переміщені на територію Росії, це від 1,5 до 2,5 тисячі таких дітей, без урахування військових сиріт», — пояснила Рашевська.

З початку року Росія викрала з України близько двох тисяч дітей. Про це заявив посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер на спеціальному засіданні Постійної ради у Відні.



Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини верифікував перебування на території РФ 12 тисяч українських дітей, 8,6 тисяч із яких було вивезено з України примусово.