Пушилін знову обіцяє ціни «як у Ростові» на «борщовий набір»

Голова угруповання «ДНР» Денис Пушилін знову повернувся до обіцянок зробити ціни на продукти в тимчасово окупованому Донецьку не вище, ніж у Ростові-на-Дону (РФ). Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Telegram 16 січня.



За словами Пушиліна, окупаційна влада продовжить відстежувати ціни на продукти, фіксувати, де вони знизилися. При цьому він не уточнює, чи вдалося зафіксувати зниження цін у процесі моніторингу.



Також Пушилін заявив, що «уряд має вникати набагато глибше борщового набору». Тепер окупаційна влада має відстежувати ціни на ширший спектр продуктів і товарів, у тому числі і дитячих. Про які саме продукти та товари йдеться, не повідомляється.



При цьому глава угруповання запевняє, що має достатньо повноважень, щоб замінити керуючих місцевими мережами торгових точок, які продають продукти харчування за цінами, вищими ніж у Ростові.



Пушилін не сказав, коли саме буде вирішено питання з цінами, але пообіцяв зробити це у найкоротший термін. Варто зазначити, що проблема високих цін на продукти у тимчасово окупованому Донецьку вирішується вже давно.



Наприклад, у жовтні в угрупуванні «ДНР» знову визнали, що не можуть вирішити проблему зростання цін на продукти на окупованій території Донецької області. Пушилін, відповідаючи на запитання місцевих жителів, чому ціни не припинили зростати, заявив, що тепер на це є низка інших причин. Проте виразно пояснити ці причини Пушилін не зміг.

На початку січня мешканець окупованого Донецька Ігор у своєму відеоблозі показав ціни на продукти. Раніше чоловік показував ціни на продукти у тому ж супермаркеті у липні 2022 року.