В Рубежном и Северодонецке цены на продукты в два раза больше, чем в Луганске

Цены на продукты во временно оккупированных Рубежном и Северодонецке в два раза выше, чем в Луганске, который так же находится под контролем российских оккупационных войск. Об этом сообщает российское издание «‎Mash на Донбассе».



Так, в Рубежном и Северодонецке яйца стоят 85 рублей, самая дешевая колбаса — 800, сало — 400, подсолнечное масло — 200, майонез — 150. Набор для оливье стоит порядка 1500 рублей, а елка — от 1600 рублей.



Также сообщается, что, по словам местных жителей, цены на продукты растут примерно на 10 рублей каждый день.

Напомним, Рубежное и Севердонецк были захвачены весной 2022 года во время полномасштабного вторжения. Луганск захвачен с 2014 года.