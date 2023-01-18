У ДСНС пояснили, чому спершу назвали неправильну кількість загиблих у Броварах

Невірна кількість загиблих внаслідок падіння вертольота у Броварах Київської області була названа до ідентифікації останків тіл. Про це повідомляє державна служба України з надзвичайних ситуацій у Facebook 18 січня.



У першій половині дня 18 січня повідомлялося про 17 загиблих, серед яких четверо дітей. Після завершення пошуково-рятувальних робіт на місці аварії вертольота, на боту якого перебувало керівництво міністерства внутрішніх справ, відомство повідомило, що загинули 14 людей, із них одна дитина. Постраждали 25 людей, із них 11 дітей.



На сторінці ДСНС у Facebook було поставлено питання про неправильну кількість жертв. У відомстві відповіли, що кількість загиблих була названа до ідентифікації останків тіл.



«Нацполіція проводила ідентифікацію фрагментів тіл. Саме тому кількість загиблих зменшилася», — сказано у коментарі.



Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до громадськості із закликом утриматися від передчасних висновків та спекуляцій до завершення розслідування аварії вертольота у Броварах. Про це він написав у Telegram.



«Розслідування займе деякий час, а тому ми закликаємо наразі уникати тих чи інших теорій, спекуляцій та дочекатися офіційних коментарів і висновків», — написав Шмигаль.

Серед загиблих під час падіння вертольота у Броварах – троє людей з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, і троє – з помічників та охорони міністра.