В «‎ДНР»‎ не верят в слова Вучича о непризнании

Глава группировки «‎ДНР» Денис Пушилин не согласен со словами президента Сербии Александра Вучича, что Крым и Донбасс — это Украина. Об этом он написал в своем Telegram.



Пушилин настаивает на том, что он знает позицию Сербии лучше ее президента.



«‎Несмотря на заявление президента Сербии Вучича о том, что Крым и Донбасс были и будут частью Украины, мы знаем позицию сербского народа и чувствуем его поддержку»‎, — написал глава оккупационной власти.



По его мнению, на Вучича оказано давление, однако не уточнил, кто именно принудил сербского президента сказать, что Крым и Донбасс принадлежат Украине.

«Мы с самого начала говорили, что не можем поддержать вторжение России в Украину. Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина — так и останется», — ранее сказал Вучич.



Также Пушилин называет аннексию части Донецкой области «‎волеизъявлением граждан на референдуме»‎ и ссылается на «статью 1 Устава ООН о праве народов на самоопределение».



При этом глава группировки «‎ДНР»‎ не уточнил, что 12 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН». В ней государства осудили организацию Российской Федерацией незаконных так называемых «референдумов».



Кроме того, Пушилин заявил, что Косово — это Сербия и добавил, что «‎отделение Косово произошло в нарушение всех международных норм». Напомним, что США определили, что Россия сфальсифицировала результаты референдумов, которые, по их словам, продемонстрировали подавляющую поддержку аннексии.

В Сербии прошел суд над гражданином этой страны, который воевал в Украине на стороне российских оккупантов. 9 сентября суд признал винновым 31-летнего Владо Станича в наемничестве.



В Белграде задержали 31-летнего серба, которого подозревают в участии в боевых действиях на востоке Украины в 2015 году.