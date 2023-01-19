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В «‎ДНР»‎ не верят в слова Вучича о непризнании

19 января 2023, 19:53

В «‎ДНР»‎ не верят в слова Вучича о непризнании

Глава группировки «‎ДНР» Денис Пушилин не согласен со словами президента Сербии Александра Вучича, что Крым и Донбасс —  это Украина. Об этом он написал в своем Telegram.

Пушилин настаивает на том, что он знает позицию Сербии лучше ее президента.

«‎Несмотря на заявление президента Сербии Вучича о том, что Крым и Донбасс были и будут частью Украины, мы знаем позицию сербского народа и чувствуем его поддержку»‎, — написал глава оккупационной власти.

По его мнению, на Вучича оказано давление, однако не уточнил, кто именно принудил сербского президента сказать, что Крым и Донбасс принадлежат Украине.

«Мы с самого начала говорили, что не можем поддержать вторжение России в Украину. Для нас Крым — это Украина, Донбасс — это Украина — так и останется», — ранее сказал Вучич.

Также Пушилин называет аннексию части Донецкой области «‎волеизъявлением граждан на референдуме»‎ и ссылается на «статью 1 Устава ООН о праве народов на самоопределение».

При этом глава группировки «‎ДНР»‎ не уточнил, что  12 октября Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН». В ней государства осудили организацию Российской Федерацией незаконных так называемых «референдумов».

Кроме того, Пушилин заявил, что Косово — это Сербия и добавил, что «‎отделение Косово произошло в нарушение всех международных норм». Напомним, что США определили, что Россия сфальсифицировала результаты референдумов, которые, по их словам, продемонстрировали подавляющую поддержку аннексии.

В Сербии прошел суд над гражданином этой страны, который воевал в Украине на стороне российских оккупантов. 9 сентября суд признал винновым 31-летнего Владо Станича в наемничестве.

В Белграде задержали 31-летнего серба, которого подозревают в участии в боевых действиях на востоке Украины в 2015 году.

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